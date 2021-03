Gréng Luucht vum Parlament a Mexico: An Zukunft kann all erwuessene Mexikaner Cannabis doheem selwer ubauen oder et bei engem staatlechen Händler kafen.

Am Parlament gouf e Mëttwoch mat 316 zu 129 Stëmme fir en entspriechende Gesetzesprojet gestëmmt. Et gëllt als quasi sécher, dass och de Senat dem Text zoustëmme wäert. Dësen hat sech schonn am November 2020 fir d'Gesetz ausgeschwat. An Zukunft dierf een deemno 28 Gramm Cannabis a bis zu 8 Planze fir den eegene Gebrauch besëtzen.

Mexico wier domadder no Kanada an Uruguay dat 3. Land op der Welt, dat d'Drog richteg legaliséiert. Domadder géif dann och de gréisste legale Marché op der Welt entstoen, well Mexiko déi gréisste Produktiounskapazitéiten huet, esou d'Lisa Sánchez vun der Organisatioun "Mexiko zesumme géint Verbriechen".

D'Gesetz suivéiert kloer eng Strategie an zwar soll esou d'Drogekriminalitéit, duerch déi dausende Mënschen am Joer am Land stierwen, reduzéiert ginn. Bis elo hu mächteg Drogekarteller den illegalen Handel vu Cannabis komplett kontrolléiert. 2020 goufe vun der Police 244 Tonnen Droge saiséiert. Dëst ass och den Haaptgrond, wisou Mexiko zu de geféierlechste Länner op der Welt zielt. Eleng 2019 goufen et am Land 35.000 Morden.

Schonn am Joer 2015 hat déi héchste juristesch Instanz a Mexiko d'Verbuet vum Fräizäitgebrauch vu Cannabis als net legitim erkläert.