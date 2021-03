OECD-interne Sourcen no huet e Freideg eng knapp Majoritéit fir den 51 Joer ale fréiere Finanzminister vun Australien gestëmmt.

De Mathias Cormann konnt sech deemno bei der Wiel ëm de Poste vum OECD-Generalsekretär géint d'Cecilia Malmström duerchsetzen.

Der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung, mam Haaptsëtz zu Paräis, gehéiere 37 Länner un. Nieft Lëtzebuerg an aneren EU-Länner sinn dat ënner anerem och d'USA, Japan, Israel, Tierkei a Mexiko. All Joer verfaasst d'OECD ronn 500 international Berichter, vun der Flüchtlingspolitik bis hin zu Konjunkturprognosen. Op OECD-Niveau ginn awer och iwwer ëmstridden Theme wéi eng international Digitalsteier verhandelt.

De Cormann léist deemno de José Angel Gurría of, de Mexikaner hat de Virsëtz zanter 2006 a gëtt de Posten am Mee of. Den Australier hat d'lescht Joer säi Mandat am Parlament fir de geplangte Poste bei der OECD opginn.