Op en Neits gouf an Nigeria en Iwwerfall op eng Schoul gemellt, bei deem e puer Dose Jonker entféiert goufen.

Arméiert Ugräifer sinn an d'Héichschoul fir Forstwirtschaft am Bundesstaat Kaduna gestiermt, hu wëll ëm sech geschoss an 39 Schüler entféiert. Zu deem Zäitpunkt waren eng 300 Persounen am Alter vu ronn 17 Joer am Gebai. 23 weiblech a 16 männlech Schüler ginn zanterhier vermësst. Verschidde Studente goufe wärend dem Virfall blesséiert an hu missen an d'Spidol bruecht ginn.

Zanter Jore ginn et ëmmer nees Ugrëff vu kriminelle Banden am Norden an am Zentrum vun Nigeria. Déi sougenannten "Gangs" entféiere Mënschen, fir Léisegeld z'erpressen. Si sinn och fir eng Abberzuel Vergewaltegunge verantwortlech.