An der Nuecht op e Samschdeg koumen 3 Leit ëm d'Liewen, wéi et zu Ausernanersetzungen tëscht Awunner an de Sécherheetsbeamte koum.

D'Demonstranten hu sech dobäi bewosst géint den aktuelle Couvre-feu ewechgesat, fir un d'Doudesaffer ze erënneren, déi zanter dem Militärputsch ëmbruecht goufen. D'Sécherheetsbeamte ginn ëmmer nees brutal géint d'Protester vir. Der Uno no sinn zanter dem Putsch den 1. Februar scho méi wéi 70 Mënsche gestuerwen.