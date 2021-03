An der Belsch goufen et e Samschdeg hefteg Ausernanersetzungen tëscht der Police an engen 200-300 Casseuren.

Dat Ganzt ass um Rand vun enger Black-Lives-Matter-Manifestatioun geschitt, un där just e puer Dose Leit deelgeholl haten. Dës Anti-Rassismus-Maniff war geplangt, fir géint d'Verhaftung vun enger Fra ze protestéieren, déi rebelléiert hat. Um Schluss vun der Maniff sinn dunn op eemol e puer honnerte Persounen derbäi komm, déi ugefaangen hunn, Butteker ze plëmmen, Vitrinne futti ze schloen an d'Forces de l'ordre z'attackéieren. D'Police hat fir dës Demo e grousse Sécherheetsdispositif virgesinn, fir esou Eskalatiounen ze verhënneren. 250 Policebeamte waren op der Plaz mat 3 Waasserwerfer-Camionen. Am Ganze goufe bei den Ausernanersetzungen 9 Leit blesséiert, dorënner 5 Polizisten, déi am Spidol hu misse behandelt ginn. D'Awunner vu Léck waren opgeruff, net an den Zentrum ze goen. Owes géint 20 Auer hat d'Police d'Situatioun nees am Grëff. © JOHN THYS / AFP