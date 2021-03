E Sonndeg gëtt a Baden-Württemberg a Rheinland-Pfalz en neie Landtag gewielt.

Wéinst der Coronapandemie ginn et dëst Joer awer e puer Ännerungen a puncto Waloflaf. Am Wallokal selwer mussen d'Awunner eng medezinesch Mask oder eng FFP2-Mask unhunn a wien Erkältungssymptomer huet oder bannent de leschte 10 Deeg Kontakt mat engem Positiven hat, dierf net an d'Gebai eran. Wie kuerzfristeg krank gëtt oder a Quarantän muss, ka bis 15 Auer d'Bréifwal ufroen.

A béide Länner kéint d'CDU u Wielerstëmme verléieren. Ënnert anerem d'Maskenaffär ëm 2 Deputéiert aus dem Bundestag kéinten zu historesch schlechte Resultater féieren.

A Baden-Württemberg si 7,7 Millioune walberechtegt Bierger opgeruff, hir Stëmmen ofzeginn. 21 Parteie stinn op der Lëscht. Den aktuelle grénge Ministerpresident Winfried Kretschmann huet Sondagen no déi beschte Chancen. Do wär nees eng Koalitioun mat der CDU méiglech, awer och mat der SPD oder der FDP.

Déi lescht Deeg koume vill méi Wielerstëmme per Post eran wéi nach viru 5 Joer. Landeswäit gëtt domat gerechent, dass all 2. Persoun dëst Joer op d'Bréifwal zeréckgräift. Am Joer 2016 waren et 21 Prozent, also all 5. Wieler.

A Rheinland-Pfalz sinn et ëm 3,1 Millioune Persounen, déi hir Stëmm kënnen ofginn. D'Wieler kënne sech hei tëscht 12 Parteien an enger Wieler-Vereenegung entscheeden. De leschte Prognosen no leien d'CDU an d'SPD ganz no beieneen. Als Spëtzekandidate fir hir Partei sinn d'Ministerpresidentin Malu Dreyer an de Christian Baldauf ugetrueden.