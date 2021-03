Vu Gléck am Ongléck kann en 18 Joer ale Mann schwätzen, deen no senger Chute ganzer 45 Minutten am Waasser louch.

E jonke Wanderer aus Niederbayern war mat engem Kolleeg an de Bierger ënnerwee, wéi hien aus bis ewell nach ongekläerte Grënn gefall ass. E puer Dose Meter ass et erofgaangen, bis hien an enger Baach gelant ass. Do louch de liewensgeféierlech Blesséierte 45 Minutte laang am Waasser. Säi Begleeder hat zwar direkt den Noutruff kontaktéiert, ma et huet awer eng Dräivéierelsstonn gedauert, bis Hëllef op der Plaz war. Hie koum mam Helikopter an d'Spidol.