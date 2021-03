Dobäi goufen e puer Gebaier aus Basaalt entdeckt, anerer goufen a Fielse gehaen oder aus gepressten Zille gebaut.

De Komplex besteet aus 6 Beräicher. Op de Maueren ass Graffiti z'erkennen a "Symboler mat koptescher Konnotatioun", sou den Osama Talaat aus dem Service fir islameschen, kopteschen a jüddeschen Altertum. An der Kierch goufe reliéis Inschriften a Passagen aus der Bibel a griichescher Schrëft fonnt. Wéi et heescht, wier ee schonn zejoert op 19 Gebaier an eng Kierch an der ägyptescher Wüüst, südwestlech vu Kairo gestouss.

Vum 4. bis an d'8. Joerhonnert hu Mënschen an dëser Regioun gelieft. Déi meeschten Aktivitéite wieren et warscheinlech awer am 5. a 6. Joerhonnert op där Plaz ginn.

Dëst ass schonn déi 3. Ausgruewungsmissioun vun engem franséischen-norwegeschen Team op dem Territoire Tal Ganub Kasr al-Agus. Déi éischt goufen tëscht 2009 an 2013 duerchgefouert.

Déi lescht Méint goufen eng Partie spektakulär Decouverten an Ägypten gemaach, dorënner déi vun der wuel eelste Brauerei vun der Welt.