Zanter dem Ufank vum Syriekrich virun 10 Joer sinn Estimatiounen vun Aktivisten no iwwer 388.000 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Dorënner wieren dem syreschen Observatoire fir Mënschrechter zu London no 22.000 Kanner.

De VereentenNatiounen no si ronn 5,6 Milliounen Syrer an d'Ausland geflücht, virun allem an d'Tierkei, de Libanon an a Jordanien. Mënscherechtsorganisatiounen hunn an enger gemeinsamer Deklaratioun op en Neits gefuerdert, datt keng Leit zréck a Syrien geschéckt dierfe ginn.