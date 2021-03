Hannergrond vun de Protester sinn d'Vergewaltegungsvirwërf am Ëmfeld vun der Regierung. Dës geréit ëmmer méi ënner Drock.

An der Haaptstad Canberra hate sech virun allem Demonstrantinnen a schwaarzer Kleedung virum Parlament versammelt a Plakater mat de Schrëftzich "Dir lauschtert net no" an "Wéi vill Affer kennt Dir?" an d'Luucht gehalen.

An iwwer 40 Stied a Gemengen waren ënnert dem Motto "#March4Justice" Manifestatiounen ofgehale ginn. Zu Melbourne eleng hate sech 10.000 Fraen un der Aktioun bedeelegt. Och zu Canberra, Sydney, Brisbane a Perth goungen Dausende Leit op d'Strooss.

Leschte Mount hat déi viregt Regierungsmataarbechterin Brittany Higgins engem fréiere Kolleeg virgehäit, si 2019 am Parlamentsbüro vun enger Ministerin vergewaltegt ze hunn. Ufank Mäerz gouf ausserdeem de Justizminister Christian Porter beschëllegt, 1988 eng deemools 16 Joer al Kommilitonin vergewaltegt ze hunn. Hie streit dat awer of.

De Premierminister Scott Morrison geréit wéinst dem Ëmgang vu senger Regierung mat de Virwërf ëmmer méi ënner Drock. E Méindeg hat hie mat senger Reaktioun op d'Protester nees fir Opreegung gesuergt. "Net wäit ewech vun hei gëtt op sou Protestmärsch mat Kugele reagéiert, mä net hei am Land", hat de Scott Morrison am Parlament gesot.

D'Senatorin Sarah Hanson-Young vun de Gréngen hat dës Ausso op Twitter schaarf kritiséiert: "De Premierminister ass der Meenung, dass mir Fraen dankbar solle sinn, dass mer net erschoss ginn, wa mir fir eis eege Sécherheet demonstréieren."

Déi australesch Politik ass an de leschte Jore scho méi wéi eng Kéier wéinst Skandaler ronderëm Mobbing a sexuell Belästegung vu Frae getraff ginn. Kritiker schwätze vun engem "toxeschen" Aarbechtsklima am Parlament. Der konservativer Koalitioun gëtt virgehäit, e "Fraeproblem" ze hunn.