Dem chinesesche Wiederdéngscht no sinn 12 Provënze vum Stuerm betraff. D'Autoritéiten hu "gielen Alarm" ausgeléist.

Déi chinesesch Haaptstad Beijing an den Norde vun der Volleksrepublik erliewen den Ament dee stäerkste Sandstuerm zanter 10 Joer. Grouss Problemer ginn et am Stroossen- an natierlech och am Fluchverkéier. Iwwer 400 Flich hu musse gestrach ginn.

© AFP/LEO RAMIREZ

Sandstierm sinn am Fréijoer net ongewéinlech an Nordchina. De giel-bronge Stëbs kënnt aus der relativ no geleeëner Gobi-Wüüst an aus dem Norde vun der Mongolei. Dës Kéier ass de Stuerm awer besonnesch staark. Persoune mat Otemproblemer goufen ugewisen, net virun d'Dier ze goen.

Déi chinesesch Noriichtenagence Xinhua mellt e Méindeg de Moien iwwer 340 vermësste Persounen.