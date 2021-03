De Moderna-Vaccin war bis elo fir Mënschen iwwer 18 Joer zougelooss. Lo fänkt een an enger 1. Testphas och un, Kanner tëscht 6 Méint an 11 Joer ze impfen.

D'US-Entreprise wëll erausfannen, wéi gutt den Impfstoff bei klenge Kanner wierkt a wéi si e verdroen. Mat de klineschen Tester gouf an den USA an a Kanada schonn ugefaangen, wéi Moderna en Dënschdeg matgedeelt huet. Ronn 6.750 gesond Kanner solle sech doru bedeelegen.

Moderna a Pfizer haten d'lescht Joer schonn an enger Etüd mat Jugendleche vun 12 Joer un ugefaangen. An och Johnson & Johnson plangen eng pediatresch Etüd mat hirem viru kuerzem zougeloossenen Impfstoff. Bei Kanner weise sech no enger Covid-19-Infektioun meeschtens wéineg oder keng Symptomer. Si ze impfen, wier awer wichteg fir d'Immuniséierung vun der Gesamtpopulatioun. Och wa Kanner kaum krank géife ginn, kéinte si de Virus awer weiderginn.