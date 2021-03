Vun e Méindeg un an nach bis e Mëttwoch sinn d'Hollänner opgeruff, fir en neit Parlament ze wielen.

D’Parlamentswalen an Holland gi vun der Oppositioun gären ausgeluecht als Ofstëmmung iwwert déi onbeléifte Coronarestriktiounen, mä um Enn dierft dem Premier Mark Rutte e véiert Mandat vergonnt sinn. De Sondage no huet seng Partei 10 Prozentpunkte Virsprong.

Nach e Sonndeg hat d’Police zu Den Haag mat vollem Asaz Géigner vun de Covidrestriktiounen aus de Féiss geraumt. Si hate géint d’Aschränkungen demonstréiert awer och géint d’Regierung Rutte, déi se agefouert hat. D’Géigner vum Rutte, zemools déi vu ganz riets, ginn net midd ze betounen, datt géint de Rutte ze wielen, och bedeite géif, datt d’Restriktioune opgehuewe géife ginn.

Et ass eng Manipulatioun vum Wieler, well d’Regierung Rutte ass net wéinst de Restriktiounen oder de Masseprotester doropshin zréckgetrueden, mä wéinst engem Verwaltungsskandal: 20.000 Famillje goufe gedoen, Subsiden zréckzebezuelen, obwuel se hinne zoustoungen. De Feeler gouf behuewen. De Schachzuch vun de Neiwale war clever. En erlaabt dem Rutte seng Muecht nei legitiméieren ze loossen an dat, obwuel hie säi Neoliberalismus ëmmer méi no lénks verwässert huet.

Zu Amsterdam waren esouguer d’Kierchen op fir de Wieler, well de Raum méi grouss ass an d’Infektiounsgefor méi kleng, heescht et. An um Enn dierft de Mark Rutte de Seege kréien.

Ech sinn éierlech: ech wielen ëmmer eng chrëschtlech Partei. Ech hu Vertrauen an déi. Mä awer och an de Mark Rutte, well mat all deene Problemer schléit hie sech gutt. Ech bewonneren hien a wéilt net a senge Schong stiechen, esou d'Wielerin Wia Estoppeij.

Ech hoffen, dass déi lénk Parteien zouleeën an dass mer eng aner Regierung kréien. Da kéinte mer ons emol méi ëm de Klima bekëmmeren amplaz ëm dee Coronavirus. Dat wier mir wichteg, seet en anere Wieler, den Dirk van Houten.

Mä och bei enger Victoire vum Rutte an Holland ass d’Saach net giess. Bei de leschte Walen 2017 haten d’Koalitiounsverhandlunge 7 Méint gedauert.