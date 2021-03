En 21 Joer alen Täter gouf no enger Course-Poursuite festgeholl. D'Hannergrënn sinn nach net kloer.

Et kéint awer Rassismus sinn. Ënnert den Affer ware 6 asiatesch Fraen. Wéi et ausgesäit, ass een eenzegen Täter fir déi Dot verantwortlech. Dat huet de Policespriecher der Noriichtenagence AFP géintiwwer gesot. Och den FBI huet sech an d'Ermëttlungen ageschalt.