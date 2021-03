China dogéint bestreit Mënscherechtsverletzunge géint déi muslimesch Uiguren zu Xinjiang, d'EU gesäit dat allerdéngs anescht.

Diplomaten no huet d'EU no ronn 30 Joer nees Sanktioune géint China decidéiert. Hei sollt et ëm Arees-Verbueter an d'Afréiere vu Konte goen, esou Reuters. Betraff wiere 4 Vertrieder vun der chineesescher Regierung an eng chineesesch Institutioun.

Hannergrond si Mënscherechtsverletzunge géint muslimesch Minoritéiten, den Uiguren am Land. Formell géifen d'Sanktiounen nächste Méindeg vun den EU-Ausseministeren decidéiert ginn.

Dëst sinn déi éischt EU-Sanktioune géint China zënter dem Waffenembargo am Joer 1989. Deemools hätt déi chineesesch Regierung eng vu Studente gefouert Reform-Beweegung op der Plaz vum himmlesche Fridden zu Peking gewalttäteg niddergeschloen. Mënscherechtler no kéinten deemools dausende Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.