D'Uschëllegunge géint de Cineast a Produzent Luc Besson wéinst Viol un der Actrice Sand Van Roy sollen net weider verfollegt ginn.

D'Riichterin Marie-Claire Noiriel, déi mat der Enquête beoptraagt ass, wëll d'Investigatioune clôturéieren. Dat hat si Enn Februar matgedeelt.

Dës Decisioun deit op eng Astellung vun der Affär hin. De Luc Besson war net ugeklot ginn, mä de 25. Januar just ënnert de manner belaaschtende Statut vum "témoin assisté" placéiert ginn. D'Riichterin hat den Dossier leschte September erëm opgemaach.

D'Faite ginn iwwerdeems op den 18. Mee 2018 zréck. Deemools hat d'Actrice de renomméierte Regisseur beschëllegt, si den Dag virdru wärend engem Rendez-vous vergewaltegt ze hunn. Zwee Méint drop huet si him weider Viollen a sexuell Aggressioune wärend hirer professioneller Relatioun, déi 2 Joer gedauert huet, virgehäit. Dës Plaintë goufen allerdéngs net vum Parquet zu Paräis zréckbehalen, well et net genuch Unhaltspunkte gouf.

8 weider Fraen haten de Luc Besson duerno och nach wéinst deplacéierte Gesten a sexuellen Aggressioune beschëllegt. Den haut 60 Joer ale Produzent huet d'Virwërf ëmmer ofgestridden.

D'Plainte soll deemno elo keng Suitte kréien. Domat gëtt sech d'Sand Van Roy awer net zefridden. "Et ass nach net eriwwer", sot si e Mëttwoch an enger Reaktioun. Och hir Affekotin Jade Dousselin beklot d'Ongerechtegkeet an dëser Affär an ass schonn amgaangen, eng nei Demande fir eng Auditioun an eng Konfrontatioun virzebereeden.