Dat sot den US-President an engem Interview mat ABC News.

Weider sot den Joe Biden, dat de russesche Staatschef dofir géif "bezuelen", datt hie probéiert huet, d'Kandidatur vum Demokrat fir d'Presidentiellen 2020 ze ënnergruewen.

Am Interview hat de Journalist den aktuellen US-President gefrot, ob hien der Meenung wier, datt de Putin e Mäerder wier. "Jo, dat maachen ech" sot de Biden dorobber. D'Fro war am Kader vum versichte Gëftmord um Kreml-Kritiker Alexander Nawalny gestallt ginn.

Moskau huet séier a schaarf op d'Ausso vum Joe Biden reagéiert: "De Putin ass eise President an en Ugrëff op hien ass e en Ugrëff op eist d'Land" huet de President vum russeschen Ënnerhaus Wjatscheslaw Wolodin via Telegram geschriwwen.

En Dënschdeg eréischt haten US-Autoritéiten e Beriicht publizéiert, deemno Russland sech an d'US-Walen 2020 agemëscht hätt an net nëmmen an de Wale vun 2016. A béide Fäll sollt den Donald Trump bevirdeelegt ginn. D'Sécherheet vu verschiddenen Netzwierker, déi Walfunktiounen verwalten, wier beanträchtegt ginn. Et wier den auslänneschen Acteuren awer net gelongen, fir d'Resultater ze beaflossen, heescht et aus den USA.

De Biden huet dann och e vill méi haarden Toun vis-à-vis vu Moskau, wéi dat säi Virgänger hat.