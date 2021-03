An hirer neier Doku-Serie "Demi Lovato: Dancing with the Devil" zielt d'US-Popsängerin vun enger Vergewaltegung an hirer Jugend.

D'Demi Lovato ass eegenen Aussoen no als Teenager vergewaltegt ginn. "Ech hu meng Jungfräulechkeet duerch eng Vergewaltegung verluer", sot déi 28 Joer al Fra an der Dokumentarserie "Demi Lovato: Dancing with the Devil", mat där en Dënschdeg den Online-Festival South By Southwest (SXSW) opgoung. D'Dot wier wärend hirer Zäit als Schauspillerin beim Disney Channel geschitt.

"Mir haten eppes mateneen, mä ech hu gesot, hey, méi wäit geet et net. Ech si Jongfra a wëll se (d'Onschold) net op dës Aart verléieren." Dat wier deem Betraffenen awer egal gewiescht. Hien hätt einfach weidergemaach.

Den Numm vum Täter huet d'Sängerin net genannt. Si sot awer, dass hien deemools "Deel vum Disney-Team" gewiescht wier. Dono hätt si "dës Persoun déi ganzen Zäit musse gesinn". Si hätt d'Dot gemellt, de Schëllegen hätt awer "ni Problemer kritt" an hätt och seng Filmroll net verluer.

D'Serie, déi aus 4 Deeler besteet, dréit sech ëm der Demi Lovato hir Drogenofhängegkeet an hir Iwwerdosis am Joer 2018, duerch déi si een Deel vun hirer Siichtkraaft verluer huet. Och an der Nuecht vun hirer Iwwerdosis gouf d'Sängerin eegenen Aussoen no vergewaltegt. Si schwätzt säit enger Zäit oppen iwwer hire Kampf mat Depressiounen, Iessstéierungen an hir Drogenofhängegkeet. An der Dokumentatioun erkläert si och, de kalen Entzuch hätt bei hir net fonctionéiert an elo géif si erëm heiansdo Marihuana fëmmen an a Moossen Alkohol drénken.