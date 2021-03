Den islännesche Wiederdéngscht huet bannent enger Woch 10.000 Biewen enregistréiert. A munche Regiounen huet sech d'Äerd ëm 4 Millimeter gehuewen, pro Dag.

Am Sèdweste vun Island wackelt an der Lescht ëmmer nees de Buedem. An effektiv hu Geologen am Januar 2020 scho beobacht, dass sech d'Äerd op bestëmmte Plazen ëm bis zu 4 Millimeter den Dag hieft.

Eleng an de leschten 3 Woche gouf et bis zu 50.000 Biewen. "Dat sinn der schonn zimmlech vill. Et kann ee soen, et gëtt e puer Haaptbiewen an duerno e ganze Koup Nobiewen", sou d'Kristín Jónsdóttir Äerdbiewen-Expertin a Geologin.

An Island wiisst elo d'Angscht virun engem neie Vulkanausbroch. Och al Erënnerungen u Mäerz an Abrëll 2010 kommen an deem Kontext héich. Do war de Vulkan Eyjafjallajökull am Süde vun der Insel ausgebrach an hat mat senger riseger Äschewollek de Loftverkéier an Europa gestoppt.

Bis elo weess kee genee, wat geschitt. Am beschte Fall halen d'Biewen iergendwann op oder et kënnt zu enger sougenannter "Tourist Eruption", dat heescht e Lava-Ausbroch iergendwou am Néierewou. Méi schlëmm wier et wann et zu engem Lava-Ausbroch an der Géigend vun Haiser oder ënnert dem Waasser kéim. Do kéint et dann och nees zu gréisseren Äschewolleke kommen.