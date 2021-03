De Mark Rutte a seng rietsliberal Partei VVD hu wéi erwaart d'Parlamentswale gewonnen.

D'VVD ass éischte Prognose vum Televisiounssender NOS no mat 23% a 35 Sëtz mat Ofstand déi stäerkste Kraaft an der Zweeter Kammer vum Parlament.

No 10 Joer kéint de Rutte fir déi véierte Kéier Regierungschef ginn.

Déi grouss Iwwerraschung bei dëse Wale war allerdéngs déi lénksliberal D66, déi de Prognosen no mat der Spëtzekandidatin Sigrid Kaag op Plaz 2 mat 27 Mandante kënnt. Viru 4 Joer koum d'Partei just op 19 vun am Ganzen 150 Sëtz. Domat huet D66 de Rietspopulist Geert Wilders op déi drëtt Plaz verdrängt.

Ënner strengen Oploe sinn d'Awunner an Holland wiele gaangen. Zelter, Theateren, Kierchen an esouguer e Kierfecht goufen als Wallokaler ëmfonctionéiert. 13 Millioune Leit waren opgeruff, fir Stëmm ofzeginn. E virleefegt Endresultat gëtt sech an der Nuecht op en Donneschdeg erwaart.