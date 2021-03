D'Gesetz krut en Donneschdeg eng kloer Majoritéit vun de Stëmmen am Parlament. 202 Deputéiert waren dofir, 141 dogéint an 2 hu sech enthalen.

Domat gëtt e gesetzleche Kader geschaaft, fir datt Mënschen, déi eng schwéier an onheelbar Krankheet hunn oder chronesch Péng, déi hiert Liewe staark aschränken, eng Stierfhëllef kënne kréien, wa si dat ausdrécklech wëllen.

D'Gesetz soll am Juni a Kraaft trieden. Spuenien ass domat dat 4. europäescht Land, no Lëtzebuerg, der Belsch an Holland, an deem d'Euthanasie erlaabt gëtt. D'portugisescht Parlament hat sech Enn Januar och fir eng Legaliséierung ausgeschwat, hei huet d'Verfassungsgeriicht awer e Méindeg nach Verbesserunge vum Gesetz gefuerdert.