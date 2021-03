D'Klimakris an d'Theme ronderëm de Klimaschutz misste méi an d'Coursen an der Schoul mat agebonne ginn. Dat ass d'Fuerderung vum Grupp "Climate Education".

80 "Fridays for Future"-Aktivisten aus ronn 30 Länner hunn an deem Kader zesummen un engem Video geschafft. De Grupp nennt sech "Climate Education". Doranner fuerdere si, dass d’Klimakris an der Schoul thematiséiert gëtt, an dat méi wéi et haut de Fall ass. Dofir wieren awer d'Regierungen an den eenzele Länner gefrot, fir een eenheetleche Léierprogramm erauszeginn.

Et géif dobäi net drëm goen, eenzel Klima-Bildungscoursen unzebidden. Déi Jonk missten endlech gewuer ginn, wat op si zoukënnt, sou den Achille Martin, dee sech bei Fridays for Future engagéiert.

"Et geet drëms, dass d’Leit an och déi jonk Generatioun opmierksam ginn, dass dat wierklech e grousse Problem ass an net eppes, wat een niewebäi einfach mécht. Mir Aktivisten, mir sinn eben dodrun interesséiert, mir wësse villes dovunner. Mir wëssen, dass et e grousse Problem ass an all déi Konsequenzen. De Gros vun de Schüler kennen déi Konsequenzen awer net.”

Climate Education Den Achille Martin, dee sech bei Fridays for Future engagéiert, huet iwwer d'Aktioun geschwat, dass d'Klimakris soll an der Schoul thematiséiert ginn.

Et kéint een de Sujet ganz einfach an e Cours integréieren. Zum Beispill kéint een an de Sproochecoursen Texter dozou liesen an doriwwer diskutéieren. E komplett neie Cours wier dofir net noutwenneg. Duerch d'Behandlung vum Thema an der Schoul sollen d'Schüler sensibiliséiert ginn an um Problem Klimawandel schaffen, sou och méi ökologesch liewen.

Et wier donieft awer och wichteg, dass d'Léierpersonal iwwert de Klimawandel opgekläert gëtt. Dat zum Beispill an enger Aart Formatioun, fir kënnen op Froen zu dësem Sujet korrekt ze äntweren.

Eng lescht Fuerderung ass nach, dass all Schoule bis 2030 CO2-neutral ginn.