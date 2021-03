Éischten Informatiounen no soll e Mann an der Gemeng Braine-le-Comte seng Partnerin an zwee vun hire Kanner an duerno sech selwer ëmbruecht hunn.

Zu dësem Familljendrama koum et en Donneschdeg den Owend zu Petit-Roeulx-lez-Braine (Gemeng Braine-le-Comte) am wallouneschen Deel vun der Belsch. 4 Persoune koumen dobäi ëm d'Liewen, dorënner 2 Kanner. Dat huet de Parquet vu Mons e Freideg confirméiert. Éischten Informatiounen no, déi awer nach musse bestätegt ginn, soll de Mann seng Partnerin an d'Kanner mat engem Messer dout gemaach hunn, ier e sech selwer d'Liewe geholl huet. Wéi et heescht, hätt d'Koppel virun enger Trennung gestanen. Et wier dacks zu Sträit komm, an de presuméierten Täter, dee selwer Papp vun zwee Kanner war, hätt gedronk. Dat seet ee vun den Noperen. Et ass nach net gewosst, ob weider Detailer zu den Hannergrënn vun dëser Dot wäerten ëffentlech gemaach ginn.