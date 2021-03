Am Südweste vun Island ass hënt e Vulkan ausgebrach, wéi d'meteorologesch Autoritéiten op Twitter matgedeelt hunn.

No enger Rei Äerdbiewen huet d'Eruptioun vum Fagradalsfjall um 20 fir 10 Lokalzäit ugefaangen.

De Bierg läit eng 40 Kilometer vun der Haaptstad Reykjavik, net wäit vum internationale Flughafe Keflavik.

An der Géigend wunnt keen, sou dass et fir den Ament keng Gefor fir d'Populatioun gëtt. Den Autoritéiten no war de Vulkan 900 Joer laang net aktiv.