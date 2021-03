6 vun den 8 Affer waren asiatesch Fraen. D'Gewalt géint US-Bierger mat asiateschen Originne misst ophalen, esou den demokratesche President.

Den US-amerikanesche President fuerdert méi Engagement an der Lutte géint de Rassismus.

Den Joe Biden war hënt eiser Zäit zu Atlanta, wou dës Woch 8 Persoune bei enger Attack op 3 Massage-Studioen ëm d'Liewe komm sinn. 6 Affer ware Frae mat asiatescher Ofstamung. D'Gewalt géint US-Bierger mat asiateschen Originne misst ophalen, esou den demokratesche President.

Den Joe Biden huet indirekt och säi Virgänger Donald Trump kritiséiert, deen am Kontext vun der Pandemie dacks vum "China-Virus" geschwat huet.

D'Attacken op Mënsche mat asiateschen Originnen an den USA sinn an der lescht staark an d'Luucht gaangen - engem ganz rezente Rapport vun der Organisatioun "Stop AAPI Hate" no, goufen et d'lescht Joer bal 3.800 Tëschefäll, bei deene virop Fraen d'Affer waren.

D'Fändele virum Wäissen Haus an aneren ëffentleche Gebaier solle bis e Méindeg op Hallefmast stoen.