En tierkesche Kampffliger hätt Positioune vun de Syreschen Demokratesche Kräften zu Saida bombardéiert.

D'Tierkei huet gëschter Owend d'Kurden am Norde vu Syrien ugegraff, dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Et wier déi éischt Attack zanter 17 Méint.

En tierkesche Kampffliger hätt Positioune vun de Syreschen Demokratesche Kräften zu Saida bombardéiert, net wäit vun der strategesch wichteger Stad Ain Issa. A Syrien ass dëst Joer den trauregen Anniversaire vum Biergerkrich. Zanter 2011 sinn dem Observatoire fir Mënscherechter no 388.000 Mënsche gestuerwen.

5,6 Millioune Syrer sinn der UN no an d'Ausland geflücht, iwwerdeems och vill Leit am Land deplacéiert goufen.