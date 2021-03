Ronn 900 Meter ass den Duerchmiesser vum 2001 FO32. Dat ass d'Nummer vum Asteroid, deen e Sonndeg d'Äerd passéiert.

E groussen Asteroid flitt e Sonndeg laanscht d'Äerd. Déi geréngsten Distanz zur Äert huet den Asteroid mam Numm 2001 FO32 de Berechnunge vun Astronome vun der US-Weltraumagence Nasa no e Sonndeg am Nomëtteg. Zu dësem Zäitpunkt läit den Ofstand bei 2.016.158 Kilometer. Eng Kollisiounsgefor mat der Äerd gëtt et der Nasa no awer net.

Den 2001 FO32 huet een Duerchmiesser vu ronn 900 Meter a gouf virun 20 Joer vun de Wëssenschaftler entdeckt. Mat ronn 124.000 Stonnekilometer ass den 2001 FO32 der Nasa no méi séier ënnerwee, wéi déi meescht aner Asteroiden. Datt den Asteroid um Sonndeg esou no laanscht d'Äerd flitt, gëtt de Wëssenschaftler d'Méiglechkeet, nei Informatiounen ze sammelen. Bis ewell ass nämlech relativ wéineg iwwert e gewosst.

"Et gëtt kee Risiko vun engem Zesummestouss mat eisem Planéit", huet d'Nasa verséchert. D'Fluchbunn vum Asteroid ass bei Weltraumfuerscher gutt genuch bekannt, sou datt eng Gefor fir de Mënsch kann ausgeschloss ginn. An awer ass den Asteroid op enger internationaler Skala als "méiglecherweis geféierlech" vermierkt. Do ginn Asteroiden opgelëscht, deenen hir Ëmlafbunn manner wéi dat 19,5-Facht vun der Distanz tëscht Äerd a Mount läit an déi een Duerchmiesser vun op d'mannst 140 Meter hunn.