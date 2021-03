Vun e Méindeg u kënnen zu Tréier Betriber an der Gastronomie nees hir Terrassen opmaachen. Et gëllen allerdéngs eng ganz Partie Restriktiounen.

D'Haaptviraussetzung, fir datt d'Terrassen nees däerfen opzemaachen, ass eng Inzidenz vun ënner 100.

Donieft mussen d'Betriber en Hygièneskonzept hunn, Reservéierunge mussen am Viraus gemaach ginn, et gëllt eng Maskeflicht (OP-Masken oder FFP2-Masken) fir d'Personal an och fir d'Clienten, wann dës net un hirem Dësch sëtzen. D'Kontakter musse registréiert ginn.

Eng Neierung ass, dass et eng Testflicht gëtt. D'Leit kënnen entweder op der Plaz e Schnelltest maachen oder am Virfeld een Test maachen, ma deen däerf net méi al wéi 24 Stonne sinn.