E Freideg gouf en Auto vun der Police gestoppt, an deem e klengt Kand d'Kontroll iwwert d'Gefier hat.

Dat souz nämlech wärend der Faart um Schouss vu sengem Papp an duerft d'Steierrad beweegen. Op enger ofgeleeëner Strooss zu Klanxbüll konnt den Auto ugehale ginn. Beim Alkoholtest koum eraus, dass de Mann den erlaabten Héchstwäert däitlech iwwerschratt hat. 2,1 Promill goufen ugewisen.

En änleche Virfall gouf et zu Helferskirchen a Rheinland-Pfalz. Hei hat de Papp senger 13 Joer aler Duechter d'Steier iwwerlooss an et sech um Bäifuerersëtz gemittlech gemaach. Zeien hätten dat jonkt Meedchen hannert dem Steierrad gesinn an direkt d'Police alarméiert. Nodeems et an engem Rond-point bal zu engem Accident koum, hätten déi 2 nees séier d'Plaz getosch.