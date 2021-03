An hirem Waasser-Rapport hunn d'Vereenten Natioune gefuerdert, dass déi liewenswichteg Ressource e méi héije Stellewäert misst kréien.

An de Sonndesgespréicher wier ee sech eens iwwert de Wäert vum Waasser, ma am Alldag géing een en awer vergiessen, huet d'Ulla Burchardt vun der Unesco-Kommissioun am Kader vum Weltwaasserdag e Méindeg betount.

Weltwäit géing de Konsens bestoen, dass d'Waasser iwwerliewenswichteg an och e Mënscherecht wier, an awer géing dës Ressource dacks als selbstverständlech ugesi ginn. Besonnesch an der Politik géing et un Investitioune feelen, geet aus dem Rapport vun der Uno ervir. D'Uno kritiséiert, dass ze wéineg géing an déi waasserwirtschaftlech Infrastruktur investéiert ginn. Dobäi beruffe sech d'Vereenten Natiounen op eng Studie vun der Weltbank.

Weider steet am Rapport ze liesen, dass den Ament 2,2 Milliarde Mënsche keen Zougang zu sécherem Drénkwaasser a 4,2 Milliarde Leit keen zu séchere Sanitäranlagen hätten.

Ausserdeem géing de weltwäite Waasserverbrauch pro Joer ëm 1 Prozent eropgoen.