Knapp eng Woch nom Attentat am Bundesstaat Georgia koum et op en Neits zu engem bluddege Virfall, bei deem e puer Leit gestuerwe sinn.

Wéi d'Police matdeelt, hätt ee Mann an engem Supermarché zu Boulder op d'mannst 10 Persounen erschoss, dorënner och ee Beamten. Dëse war als éischt op der Plaz gewiescht, nodeems Schëss gemellt goufen. Detailer zu deenen aneren Doudesaffer goufe keng genannt.

De Presuméierten Täter gouf vun der Police festgeholl. Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ass nach näischt gewosst.

Eréischt d'lescht Woch goufen am Bundesstaat Georgia 8 Mënschen a Massage-Salonen erschoss, dorënner 6 asiatesch Fraen.

Bannent de leschte Joerzéngte koum et a Colorado zu 2 vun de schlëmmste Schéissereien an der US-Geschicht. 1999 koumen an der Columbine High School zu Littleton 12 Schüler an 1 Proff ëm d'Liewen. Am Juni 2012 huet e 24 Joer ale Mann an engem Kino zu Aurora ëm sech geschoss an 12 Leit mat an den Doud gerappt.

Nach am Februar hat sech den US-President Joe Biden fir e méi strengt Wafferecht ausgeschwat an un de Kongress appelléiert, eng "verstänneg" Waffereform an d'Weeër ze leeden. Donieft huet hien en Hannergrondcheck fir alleguerten d'Waffekeef gefuerdert.