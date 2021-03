Leit op der Plaz schwätze vun Dosenden Affer, 6 Doudeger goufe bis ewell confirméiert.

An der betraffener Regioun liewen eng 150.000 Mënschen an am Ganze 34 Lager. Op d'mannst 20.000 Rohingya hu sech virum Feier missen a Sécherheet bréngen. Zéngdausende Leit hu lo keen Daach méi iwwert em Kapp.