Ënner aneren wéinst Haass-Kommentare géint Journaliste geet Reporter ouni Grenzen a Frankräich juristesch géint Facebook vir.

D'Organisatioun huet um Parquet zu Paräis eng Plainte géint Facebook deposéiert wéinst "frauduléise Geschäftspraktiken". Dat huet RoG en Dënschdeg zu Paräis an zu Berlin matgedeelt. Facebook géif géint säin eegent juristescht Engagement verstoussen, fir e "séchert, digitaalt Ëmfeld ze garantéieren", sou d'Organisatioun.

Reporter ouni Grenzen kritiséiert, dass ierféierend oder falsch Donnéeën "deels Méint no der Verëffentlechung ouni Charakteriséierung oder Anuerdnung weider verbreet ginn" an "Haass-Kommentaren trotz hire méiglechen Auswierkungen op d'Sécherheet vu Journalistinnen a Journalisten net ewechgemaach ginn". Ënner anerem wiere scho Mordmenace géint Mataarbechter vun der Satirzeitung "Charlie Hebdo" ouni Weideres gedeelt ginn, dat selwecht gëllt fir Verschwierungstheorien iwwer d'Corona-Kris.

D'Klo gouf a Frankräich agereecht, well et d'Grënnungsland vu Reporter ouni Grenzen ass. Bei der Klo riskéieren déi Responsabel nieft héije Geldstrofen, well de Verbraucherschutz net respektéiert gouf, och nach Prisongsstrofen. Bei engem Erfolleg kéint d'Klo op internationalem Niveau Konsequenzen hunn.

Facebook gëtt a Frankräich vu ronn 38 Millioune Mënsche genotzt, dat ass iwwer d'Hallschent vun der franséischer Bevëlkerung.