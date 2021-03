Et ass net verwonnerlech, dass besonnesch déi Jugendlech a Coronazäiten iwwer psychesch Problemer kloen, wa schonn Erwuessener hir Schwieregkeeten hunn.

Et sinn aner Problemer, déi opfalen: Elengsinn an d'Angscht, wat d'Zukunft bréngt. Vun der Politik fillt sech de Gros vu jonke Mënschen tëscht 15 an 30 Joer am Stach gelooss.

Dat geet aus der Auswäertung vun 2 Etüden an Däitschland ervir, déi d'Universitéiten Hildesheim a Frankfurt en Dënschdeg verëffentlecht hunn. D'Deutsche Kinderhilfswerk huet d'Etüd als "alarmant" bezeechent.

D'Befrounge vum Fréijoer an Hierscht d'lescht Joer goufen an Zesummenaarbecht mat der Bertelsmann-Stiftung analyséiert. An enger éischter Jugend-Befroung tëscht Abrëll bis Ufank Mee 2020 hu sech 5.520 Jonker bedeelegt, bei der Zweeter de leschte November waren et der iwwer 7.000. Den Duerchschnëttsalter louch bei 19 Joer.

61% vun de Befroten hunn uginn, sech deels oder permanent eleng ze fillen. 64% hu vu psychesche Belaaschtunge geschwat, 69% vun Zukunftsängscht. Donieft hu gutt een Drëttel vun de Jugendleche finanziell Suerge geäussert, virun der Coronakris louch deen Taux bei ongeféier engem Véierel.

Déi Jonk wëllen och net just op hir Roll als Schüler, Stagiairen oder Studente reduzéiert ginn. De coronabedéngte Verzicht op Kontakt zu Frënn a gläich ale Matmënschen, organiséiert Fräizäitaktivitéiten oder d'Méiglechkeet sech selwer z'entfalen, gëtt aus hirer Sicht an enger ëffentlecher Debatt kaum thematiséiert, a scho guer net unerkannt. Vill vun hinne sinn der Meenung, dass déi Jugendlech de Politiker net wichteg genuch sinn, dat hunn ëmmerhin 58% vun de befroe Jugendleche gesot.

"Corona huet d'Problemer vu ville jonke Mënsche verstäerkt", sou de Conseil d'administration vun der Bertelsmann-Stiftung. "D'Pandemie weist, dass et zanter laangem Defiziter an der Kanner - a Jugendpolitik ginn." Et misst een d'Suerge vun de Jugendlechen eescht huelen. Och d'Deutsche Kinderhilfswerk weist sech besuergt: "Mir dierfen net zouloossen, dass psychesch Problemer, Elengsinn an Zukunftsängscht d'Liewe vu jonke Mënschen ëmmer méi bestëmmen".

Änlech Situatioun zu Lëtzebuerg

Leschte Freideg hat d'Direktesch vun der Fondation Solina, d'Michèle Kridel, iwwert d'Belaaschtung fir Kanner a Jonker duerch d'Coronakris an d'Restriktioune geschwat. An der Emissioun "Invité am Gespréich" huet si festgehalen, dass d'Selbstmordversich wärend der Pandemie bei Jonke kloer an d’Luucht gaange wieren.

Invité vun der Redaktioun (19. Mäerz) - Michèle Kridel: Restriktiounen aktuell nach ëmmer eng Belaaschtung

Déi Jonk hätten Ängschten, géinge sech isoléiert fillen, mä se wieren och desillusionéiert. D’professionell Perspektive wieren net gutt. D’Formatiounen an d’Stagë wieren wéinst der Pandemie net méiglech.

En Enn vun de Restriktiounen ass nach net en Vue.