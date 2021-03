Fir d'véierte Kéier bannent de leschten zwee Joer sinn d'Bierger an Israel en Dënschdeg wiele gaangen.

De rezente Sondage no louch d'Likud-Partei vum Benjamin Netanjahu an de Wale vir, mee eng zouverlässeg Tendenz ass dat net onbedéngt, well vill Wieler och gesot hunn, si wiere nach net decidéiert. Eng Analys vum Petz Bartz.

Et sinn ëmmer komesch Walen an Israel. De politesche System vum Land féiert quasi ni riicht ewech eng Partei an d’Majoritéit am Parlament, der Knesset mat den 120 Sëtz. Duerfir mussen ëmmer Gruppe vu Parteie sech op eng Koalitioun eens ginn. An der Lescht sinn déi awer alle Kéier rapid auserneegebrach, heiansdo just wéinst Detailer.

An den Ëmfroe soen déi meescht Israeli, si wéilten den Netanjahu lass ginn, mee hie bleift extrem populär am Verglach zu anere Kandidaten. Keen israelesche Premier virun him hat esou laang d’Mandat wéi hien. Déi virbildlech Impfcampagne iwwerweit elo och nach bei wäitem de grousse Schied, dee seng Korruptiounsprozesser an all Bedruchsvirwërf op de Personnage werfen. Am Géigesaz zu sengem Acolyt Trump ass de Netanjahu duerch de Virus iwwerdimensional staark ginn.

Säi fréieren Erausfuerderer Benny Gantz ass an d’Irrelevanz verfall. Den neien Oppositiounschef ass de Yair Lapid, en Zentrist. Seng Partei Yesh Atid soll déi seculaire Mëttelklass uspriechen. De Mann steet a ville Froen zimmlech lénk – mee fir zu enger Koalitioun ze fannen, wier hien op extremistesch Nationalisten vu ganz riets ugewisen, géint déi esouguer de Benjamin Netanjahu nach e Bar-mitzvah-Këndche wier.

Dat eenzegt wat dem “Kinnek Bibi” kéint schueden, wier déi erwaarte schwaach Walbedeelegung wéinst Politik- a Covid-Middegkeet.