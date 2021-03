Am Colorado gouf et jo an engem Supermarché alt nees eng Attack. E jonke Mann vun 21 Joer huet 10 Persounen erschoss.

RTL-News: US-Staat Colorado - 10 Doudeger bei Schéisserei an engem Supermarché "Mir mussen handelen", sot de Biden am Wäissen Haus. Mir kënne Liewe retten. D’Waffepolitik soll keng Parteipolitik sinn, sou den amerikanesche President, dee fuerdert, datt krichsänlech Waffe verbueden an d’Waffekeefer méi streng kontrolléiert ginn. Dat alles gëtt scho méi laang an den USA diskutéiert, mä bis ewell gouf et net déi néideg Majoritéiten am Kongress. Vill Republikaner si géint eng Verschäerfung vun de Waffegesetzer.