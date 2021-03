Domadder ass déi wichteg Waasserstrooss tëscht Europa an Asien aktuell net ze notzen. Wéi et schéngt, ass d'Schëff duerch de Wand vum Kurs ofkommen.

Beim Schëff handelt et sech ëm d'"MV Ever Given" vun enger taiwanescher Firma. Et ass eng 500 Meter laang an 59 Meter breet.

Aktuell sinn d'Biergungsaarbechten amgaangen. Et hofft een, de Frachter nees erauszezéien, esou datt e seng Route selwer ka weiderfueren. Wéi d'Noriichtenagence Bloomberg mellt, géifen eng 100 Schëffer am Stau stoen.