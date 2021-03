D'US-Weltraumagence Nasa wëll am Abrëll eng 1. Kéier en ultraliichten Helikopter um Mars starte loossen, deen um Mars-Rover "Perseverance" befestegt ass.

Den "Ingenuity"-Helikopter soll den 8. Abrëll e kontrolléierte Fluch um Roude Planéit maachen, sou d'Nasa en Dënschdeg. Den Ament wier de Rover ënnerwee op déi Plaz um Mars, wou déi beschte Startpositioun fir den Helikopter ass. Den Datum kéint sech awer nach no hanne verréckelen, deemno wéi laang dësen Trajet brauch.

No der Arrivée an der Regioun huet de klengen Helikopter 31 Deeg Zäit, fir seng Missioun z'erfëllen, sou den "Ingenuity"-Chefingenieur Bob Balaram op enger Pressekonferenz.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/AFP/Handout

D'Fluch-Experiment gëllt ass komplizéiert. D'Atmosphär um Mars läit bei iwwer engem Prozent vun der Loftdicht op der Äerd. Dëst dierft et fir de klengen Helikopter schwiereg maachen, an d'Luucht ze goen. Hëllefe kéint dobäi d'Gravitatioun um Mars, déi ronn 2 Drëttel méi kleng ass wéi op der Äerd.

Den "Ingenuity", deen enger klenger Dron gläicht, soll ee Meter pro Sekonn kënnen an d'Luucht goen, bis en op enger Héicht vun 3 Meter ass. Do soll en da fir 30 Sekonne an der Loft stoe bleiwen, ier en nees lande soll. Déi integréiert Kamera soll beim Fluch héichopléisend Fotoen ophuelen. Gläichzäiteg soll de Mars-Rover "Perseverance" de Vol mat senger integréierter Kamera dokumentéieren, e muss dobäi awer ronn 25 Meter méi wäit ewech fueren, fir kee Schiet op de Fotoen vum Helikopter ze hannerloossen.

Dëse Fluch wier deen éischte Start vun engem motoriséierte Fluchapparat op engem anere Planéit wéi der Äerd. Am Ganzen huet d'Nasa 5 esou Flich geplangt.