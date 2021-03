Wärend op deenen enge Plazen an Europa iwwer Ouschtere méi streng Mesuren agefouert ginn, soll et am Saarland no de Feierdeeg zu Lockerunge kommen.

Am Verglach zu aneren däitsche Bundeslänner huet d'Saarland eng relativ niddreg 7-Deeg-Inzidenz. Mat Bléck op dësen Taux an déi héich Impfquote sollen no Ouschteren eng Partie Mesuren opgehuewe ginn. Wéi ntv schreift, géinge Kinoen, Fitnesszenteren an Terrassen am Abrëll nees opgoen. Dovu profitéiere kënnen awer just Leit, déi en negative Corona-Test kënne virleeën. Och a puncto Kontaktbeschränkunge sollen et Ännerunge ginn. Deemno kéinte sech no Ouschteren nees 10 Leit aus ënnerschiddleche Stéit treffen. De Ministerpresident huet d'Saarland an deem Kontext als Modellregioun bezeechent. Offiziell annoncéiert gouf den Deconfinement nach net. ntv no soll den Tobias Hans en Donneschdeg doriwwer informéieren.