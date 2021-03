De Mathematiker gëllt als ee vun den Informatik-Pionéier, deen zu der Entschlësslung vum däitsche Funkgespréich bäigedroen huet.

Den Turing hätt gehollef, dem 2. Weltkrich en Enn ze setzen, huet den Andrew Bailey betount. Nieft sengem Intellekt huet de Chef vun der Zentralbank nach betount, dass de Britt "ausserdeem homosexuell war a schrecklech behandelt gouf". Mat sengem Portrait um Geldschäin wéilt een "hie fir seng Leeschtungen a Wäerter feieren, fir déi hie steet."

Den Alan Turing hat zu Cambridge Mathematik studéiert an duerno en Team zu Bletchley Park geleet, deem et gelongen ass, déi däitsch Enigma-Maschinnen z'entschlësselen. Hien huet och eng wichteg Roll bei der Entwécklung vun den éischte Computere gespillt.

Am Joer 1952 gouf de Wëssenschaftler wéinst senger Homosexualitéit zu enger cheemescher Kastratioun gezwongen. Zwee Joer méi spéit huet hie sech d'Liewe geholl, kuerz viru sengem 42. Gebuertsdag. Am Joer 1967 huet Groussbritannien eréischt d'Bezéiung tëscht Männer iwwer 21 Joer legaliséiert.

Zu Éiere vum Alan Turing koum am Joer 2014 de Film "The Imitation Game" iwwert säi Liewen eraus. An der Haaptroll war de Benedict Cumberbatch ze gesinn.

De 50-Pond-Geldschäin mat Turing drop wäert de Portrait vum James Watt a Matthew Boulton ersetzen. Op fréiere Schäiner goufe Persoune wéi de Premier Winston Churchill oder d'Schrëftstellerin Jane Austin ofgebillt.