Dat 400 Meter laangt a 59 Meter breet Containerschëff suergt fir kräftege Stau op béide Säite vum Kanal.

Wéi de Besëtzer vun der japanescher Leasingfirma Shoei Kisen Kaisha en Donneschdeg matgedeelt huet, wier et immens schwiereg, d'Gefier aus dem Kanal erauszekréien. Et kéint Deeg, wann net esouguer Wochen daueren, fir de Problem ze behiewen. Zesumme mat der Firma Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) gëtt elo versicht, d'Schëff "Ever Given" nees un d'Goen ze kréien.

© Suez CANAL/AFP/-

Well dëse Kanal den Ament net ka befuer ginn, musse Schëffer elo op eng alternativ Streck zeréckgräifen a fueren ëm de "Cape of Good Hope" a Südafrika.

© AFP/K.Tian/J.Jacobsen, jj/gil

"Ever Given" war um Wee a Richtung Rotterdam, wéi et am Suez-Kanal hänke bliwwen ass an d'Duerchfaart wéinst senger diagonaler Stellung komplett blockéiert huet. D'25-Mann-Besatzung gouf a Sécherheet bruecht. Den Ament géing et keng Ëmweltverschmotzung a kee Schued un der Fracht ginn, heescht et vum Management vum Containerschëff.

Am Joer 1869 ass de Suez-Kanal tëscht Asien an Europa opgaangen an huet de Wee vu Singapur a Richtung Rotterdam ëm 6.000 Kilometer verkierzt. Eleng lescht Joer si ronn 19.000 Schëffer duerch dës Waasserstrooss gefuer.