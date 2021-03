De Kreml-Kritiker hätt zanter Wochen immens staark Péng an de Been an am Réck, sot seng Affekotin Olga Michailowa en Donneschdeg.

Dowéinst verlaangt si, dass hie fräigelooss an op Moskau bruecht gëtt, fir do behandelt ze ginn. Nodeems sech Leit aus sengem enkste Krees besuergt iwwert säi Gesondheetszoustand gewisen hunn, huet de Prisong reagéiert an erkläert, dass een hien ënnersicht hätt a säin Zoustand "stabil an zefriddestellend" wier. Seng Affekote kruten den Zougang zum Stroflager ufangs refuséiert, duerften hien awer en Donneschdeg besiche goen. Den Ament ass den Nawalny jo an engem russesche Stroflager, nodeems hie bei engem vill kritiséierte Prozess am Februar zu zwee an engem hallwe Joer verurteelt gouf.