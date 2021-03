Donieft goufen och op d'mannst 91 Leit blesséiert.

Bei enger Kollisioun tëscht zwee Zich an Ägypten sinn op d'mannst 32 Mënschen ëm d'Liewe komm an op d'mannst 91 blesséiert ginn. Éischten Informatiounen no sinn déi 2 Zich am Süde vum Land op enger Bréck aneneegerannt.

Wéi et an enger Erklärung vun der Bunn heescht, wier et zum Ongléck komm, nodeems an engem Zuch an direkt e puer Waggonen d'Noutbrems gezu gouf.