E Freideg ass e Rapport vun enger Historikerkommissioun public gaangen.

Déi franséisch Autoritéite wieren an den 90er Jore blann gewiescht, wéi sech de Massaker preparéiert huet. An deem Kontext belaaschten d'Historiker och de fréiere franséische President François Mitterrand. Dee géif eng zentral Roll spillen an der franséischer Politik géintiwwer dem Ruanda vun 1990-1994.

Déi franséisch Arméi war 1994 mat engem Uno-Mandat an der Regioun. Dat Joer also, an deem an Zäit vun nëmmen dräi Méint Vertrieder vun den Hutu op d'mannst 800.000 Mënschen haaptsächlech vun der Tusti-Minoritéit ëmbruecht hunn. Awer och moderat Hutu goufen ermort.

De Ruanda reprochéiert Frankräich schonn zanter Joren der deemoleger Regierung de Réck gestäipt ze hunn. Den Historikerrapport vu méi wéi 1.000 Säiten, deen e Freideg am Elysée iwwerreecht gouf, kéint elo zu enger neier Relatioun tëscht béide Länner féieren. Ausgewäert goufen diplomatesch Telegrammer, confidentiel Notten an och Bréiwer.