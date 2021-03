Sand gëtt ewech gebaggert an d'Gewiicht vum Schëff "Ever Given" reduzéiert, ma dat risegt Containerschëff hänkt nach ëmmer fest.

De Proprietär vum Schëff, dat zanter en Dënschdeg de Suez-Kanal blockéiert, seet sech gudder Hoffnung, datt d'Cargoschëff vu méi 220.000 Tonnen e Samschdeg den Owend kéint fräi kommen. Déi lescht Deeg hat et nach geheescht et kéint iwwert de Weekend eraus daueren, bis dat risegt Schëff beweegt kéint ginn. D'Ever Given ass eent vun de gréisste Containerschëffer op der Welt, sou laang wéi 4 Futtballterrainen an hënnert méi wéi 200 aner Cargoschëffer, fir den Ament via de wichtege Passage vum Suez-Kanal weiderzefueren. Sollt d'Ever Given awer méi laang stieche bleiwen, missten d'Containerschëffer wuel e groussen Ëmwee ëm Südafrika fueren. Wat Zäit a Geld kascht. Éischt Secteure kruten de Stau am Suez-Kanal elo schonn ze spieren. © AFP Links Pann am Suez-Kanal: De Kapitän hat kuerz virdrun e Penis an d'Waasser "gemoolt"