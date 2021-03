Ronderëm d'Welt ginn e Samschdeg fir déi 15. Kéier am Kader vun der sougenannter Earth Hour d'Luuchten ausgemaach.

D'Leit, déi sech bedeelege wëllen, sinn opgeruff um 20.30 Auer Lokalzäit eng Stonn laang d'Luucht auszemaachen a sou en Zeechen fir de Klima- an Ëmweltschutz ze setzen.

Eleng an Däitschland wëlle sech dem WWF no iwwer 570 Uertschaften un der "Earth Hour" bedeelegen. Dës Kéier goufen nämlech och all d'Privatstéit opgefuerdert matzemaachen an d'Aktioun per Foto oder Video ze dokumentéieren an dës mam Hashtag #LICHTAUS an #EARTHHOUR op de sozuiale Reseauen ze verëffentlechen.

Och berüümte Gebaier, wéi den Eiffeltuerm, d'Christus-Statu zu Rio an de Kölner Doum wäerte mat Amenter hir Beliichtung ausknipsen.

Ugefaangen huet d'Aktioun vun der Ëmweltorganisatioun WWF an der australescher Metropol Sydney, wou d'Oper fir eng Stonn laang onbeliicht war. Se soll op d'Bedeitung vum Klima- an Aarteschutz opmierksam maachen.