De President Joe Biden gesäit doran eng Diskriminéierung vun afroamerikanesche Wieler an huet d'Reform als "Jim Crow vum 21. Joerhonnert" bezeechent.

Mat Jim Crow sinn déi Gesetzer gemengt, déi nom Ofschafe vun der Sklaverei an de Südstaate fir eng Trennung tëschent schwaarzen a wäisse Bierger an der Gesellschaft gesuergt hunn. Mam neie Gesetz gëtt den Accès op d'Wiele méi streng gemaach. Ënnert anerem gëtt d'Zuel vu Walbüroen an och hir Ouvertureszäiten erofgesat, d'Identitéitskontrolle gi verschäerft an et gëtt verbueden, Waasser an Iessen ze verdeelen u Leit, déi an der Schlaang virum Walbüro stinn. D'Republikaner am Georgia justifiéieren d'Gesetz domat, datt et d'Wale méi sécher géing maachen. D'Demokrate gesinn hei awer geziilt Efforten, déi et virop schwaarze Wieler méi schwéier maachen, hir Stëmm ofzeginn.



De Bundesstaat Georgia hat bei de Presidentschaftswale majoritär fir den demokratesche Kandidat gewielt, fir d'éischte Kéier zanter 1992. Den Joe Biden huet seng Victoire hei notamment enger historesch héijer Zuel vu schwaarze Wieler ze verdanken. An am Januar konnten d'demokratesch Kandidate fir de Senat sech am Georgia duerchsetzen, wat dozou gefouert huet, datt d'Demokraten elo d'Majoritéit a béiden Haiser vum Parlament hunn.