China an den Iran ënnerschreiwen e Samschdeg de Mëtten e Kooperatiounsaccord, deen iwwer 25 Joer soll goen, esou e Spriecher vum iraneschen Ausseministère.

D'Ofkommes soll am Kontext vum chineseschen Ausseminister Wang Yi senger aktueller Visitt zu Teheran ënnerschriwwe ginn a géif politesch, strategesch a wirtschaftlech Ziler virgesinn. De Grondsteen fir den Accord wier viru 5 Joer geluecht ginn, wéi de chinesesche President Xi Jinping zu Teheran war. Hie war sech deemools mat sengem iraneschen Homolog Hassan Ruhani iwwert eng bilateral Zesummenaarbecht, ënnert anerem an de Secteure vum Transport, der Energie an der Industrie eens ginn.