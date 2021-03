Dëse Mount virun 10 Joer ass mat banalen ëffentleche Protester a Syrien e Krich ugaangen, dee weltwäit Auswierkunge sollt kréien.

E Krich, deen zu enorme Flüchtlingsstréim an d’Tierkei, a Libanon, a Griicheland an an Däitschland gefouert huet, deen Europa an den Alldag vun der Terrorgefor gestierzt huet an deen zum groussen Erwäche gouf fir Rietsextremisten a Friemenhaass an domat d’Europäer gespléckt huet. Ronn 400.000 Mënsche sinn ëmkomm, elo wou de Krich a säin 11. Joer geet.

Et war d’Zäit vum sougenannten „Arabesche Fréijoer“, deemools virun eppes iwwer 10 Joer. An Tunesien huet d’Vollekserwächen den Diktator Ben Ali gekippt, a Libyen de Gaddafi an an Ägypten de Mubarak – a Syrien awer sëtzt de Bashar al-Assad bis haut fest am Suedel.

D’Protester a Syrien hunn zu Homs an zu Deraa ugefaangen. D’Rima Abubaker hat deemools nach zu Aleppo am Norde gelieft.

"Mir haten deemools net genuch Informatiounen. Mir hate keng Biller, déi ons erlaabt hätten, ons virzestellen, wéi et kéint weidergoen. Ech konnt et net gleewen am Ufank, dass zu Homs Panzer an de Stroosse wieren. An dass Leit erschoss an ëmbruecht gi wieren. Ech konnt et net gleewen. Ech erënnere mech, dass ech eng Frëndin ugeruff a gefrot hunn: ass dat wouer? A si sot: Jo! Zu deem Zäitpunkt war Aleppo nach sécher a mir hunn net gemengt, dass esou eppes kéint geschéien.", erzielt d'Rima Abubaker, déi 2016 vun Aleppo geflücht ass.

Ee Joer drop, 2012, hat et awer dunn och zu Aleppo geflaamt. Déi friddlech Protester fir eng Verbesserung vun de Liewenskonditioune vun de klenge Leit haten ugangs guer net d’Zil, de Regime ze stierzen.

"Als Syrier hu mer vill Froen. Villes ass fir eis bis haut net ze verstoen. Wéi ass et méiglech? Wou sinn op eemol déi Leit hierkomm? D’Fräi Arméi? Ech weess et haut net. Deemools hunn ech geduecht, et wier gutt. Mee haut weess ech net, wien déi waren. Mir hate verschidde Gruppen am Krich géint de Regime, mee mir hunn déi net kannt. A mir wëssen net, ob de Regime Recht hat oder net. Wéi soll ech soen…? Wéi et däischter gouf, waren der esouvill, déi vu baussen hir Hänn am Spill haten. A mir wësse net, wien déi waren, déi ugefaangen hunn, an onsem Land ze kämpfen."

Aleppo gouf gespléckt an Osten a Westen.

"Ech war am Weste vun Aleppo. Meng Famill lieft nach ëmmer do. Dat war regéiert vum Regime. Am Ufank war et méi sécher. Bon… et gouf Konflikter an arméiert Attacken tëscht der Fräier Arméi an dem Regime. Den Oste gouf kontrolléiert vum Islamesche Staat, och vun aneren extremistesche Gruppen. A wierklech! Mir wëssen net, wou déi op eemol all hierkoumen.

Aleppo war laang ënner Siège. D’Universitéit gouf aus der Loft bombardéiert. Am Ostdeel hat d’Rima Abubaker e Koseng verluer. 4 Joer laang huet si ausgehalen.

"Wësst der, do war d’Zäit stoe bliwwen. Du kämpfs just nach drëm z’iwwerliewen. Wa mäi Brudder erausgoung, eppes z’iesse sichen, hunn ech gebiet, bis en zréck war. Deemools war den Internet ofgeschalt. Mir krute keng Noriichten. Ech sinn aus dem Westen. Ech weess net wat am Oste geschitt ass. Mir hate keen Internet, kee Stroum a kee Waasser. Alle Ressourcen, fir z’iwwerliewen, waren ofgeschnidden.

D’Rima Abubaker huet Syrien 2016 verlooss.

"Een Ament hat ech verstanen, dass mäi Liewen a Gefor wier. Ech hu mech misse retten. Et ass wéi en Instinkt. Ech hu misse fort. Et ass eng Stëmm vu bannen, déi seet: laf fort.

Et huet ugefaangen an engem Quartier vun der Stad. Mir hunn d’Explosiounen an d’Bombardementer héieren. Op eemol war et ronderëm ons an onser Noperschaft. Et gouf geschoss. Mir hu kee Keller am Gebai. Mir waren am hënneschten Zëmmer ouni Fënster, ewech vum Balcon, fir keng Splitter ze kréien. Mir konnten net erofgoen an e Keller.

Ech kann net zréck a Syrien. Ech hu meng Elteren d’lescht Joer a Sudan gesinn. All d’Syrier vermësse Syrien, mee et existéiert net méi. Dat Syrien, dat mir kannt hunn, gëtt et net méi. Elo gëtt et eng aner Versioun. D’Leit sinn anescht. D’Gesellschaft ass anescht. Alles huet sech verännert. Ech vermësse Syrien, mee ech weess, dass et et net méi gëtt."