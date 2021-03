90 Persounen, och Kanner, sinn e Samschdeg vun de Forces de l'ordre ëmbruecht ginn.

E Biergerkrich gëtt ëmmer méi warscheinlech. D'Gewalt géint déi eege Populatioun gëtt international schaarf verurteelt. Och d'Militärcheffe vun enger Dose Länner, ënnert anerem d'USA an Däitschland, hunn d'Aggressioun vun der Arméi géint Ziviliste condamnéiert. Eng professionell Arméi géif sech un international Verhalensstandarden halen a wier verantwortlech fir de Schutz vum Vollek, deem se déngt, heescht et an enger gemeinsamer Deklaratioun, déi e Sonndeg public ginn ass.

Dëse Samschdeg war ee vun de schlëmmsten Deeg, zanter sech de Militär am Myanmar den 1. Februar nees un d'Muecht geputscht huet. Eng genee Doudeszuel ass nach net gewosst, well sech de Protest och a méi klenge Stied a Provënze verdeelt huet. Et geet een vun op d'mannst 114 Affer aus. D'Staatstëlee, déi vum Militär kontrolléiert gëtt, hat e Freideg eng Warnung erausginn, dass Demonstranten "an de Kapp an an de Réck geschoss gëtt" .

© AFP © AFP

Zanter dem Putsch sinn d'Bierger a Biergerinnen am Myanmar massiv op d'Strooss gaangen, fir e Retour vun hirer De-facto-Regierung ëm d'Aung San Suu Kyi ze fuerderen. Méi wéi 2600 Demonstrante sinn an de leschten zwee Méint festgeholl ginn. Op d'mannst 420 Mënsche goufen, lokale Mënscherechtsorganisatiounen no, ëmbruecht.